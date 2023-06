Rivoluzione - Episodio 7 (stagione 4)

Transcript

Katia

Buongiorno carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici. Qui è italiano On-Air.



Alessio

In una nuovissima veste grafica. Potete trovare, infatti, il nostro nuovo sito, rinnovato graficamente all'indirizzo podcast.scuolaleonardo.com



Katia

Ed è una vera e propria rivoluzione, nel nostro piccolo.



Alessio

Adesso avete anche capito perché questa puntata si intitola proprio "Rivoluzione".



Katia

Una rivoluzione è un cambiamento radicale, uno sconvolgimento che porta ad una trasformazione.



Alessio

Ci sono le rivoluzioni politiche, che portano alla fine di un sistema e ne instaurano un altro, ad esempio la rivoluzione francese ha messo fine alla monarchia e ha instaurato la repubblica.



Katia

Oppure le rivoluzioni tecnologiche, quando alcune invenzioni cambiano fortemente il corso della storia, ad esempio il periodo di innovazioni tecnologiche che caratterizzò il 1.800, in particolare modo in Inghilterra, è stato chiamato rivoluzione industriale.



Alessio

E poi ci sono le rivoluzioni culturali, sconvolgimenti di abitudini e costumi.



Katia

Infine il termine rivoluzione è usato anche nel mondo scientifico, per indicare un cambiamento radicale del metodo usato.



Alessio

Ok, adesso abbiamo fatto una panoramica del termine rivoluzione, ma a noi, come ci riguarda questa parola?



Katia

Per tornare a noi, ci riguarda perché il nuovo sito ci permetterà una piccola rivoluzione del nostro podcast



Alessio

E come?



Katia

Sei pronto Alessio? Il nuovo sito permette di inviarci dei vocali! Quindi care ascoltatrici e cari ascoltatori, se volete inviarci un vocale per raccontarci qualcosa, chiederci qualche curiosità o partecipare a qualche nostra inchiesta andate su podcast.scuolaleonardo.com e cliccate sull'icona blu con il microfono che trovate in fondo a destra. Poi cliccate su "Start Recording" e iniziate a parlare.



Alessio

Che bel progresso! Finalmente anche noi potremo sentire le vostre voci! Allora vorrei subito approfittarne per chiedere ai nostri ascoltatori: qual è la cosa che vi mette più in difficoltà della lingua italiana?



Katia

Rispondeteci con un vocale oppure inviando un'email a podcast@scuolaleonardo.com



Alessio

Saremo felici di usare le vostre risposte in qualche episodio futuro.

La nostra puntata oggi era monotematica sul tema rivoluzione.



Katia

Monotematica nel senso che aveva un solo tema, cioè un solo argomento.



Alessio

Ci sentiamo la prossima settimana per un episodio di Italiano ON-Air dedicato al mondo delle auto italiane.



Katia

Non mancate!