Parliamo del tempo - Episodio 11 (stagione 4)

Quando "parliamo del tempo", dove tempo è inteso come clima, spesso intendiamo il parlare di un argomento neutro, a volte superficiale, per il quale non si possono trovare grandi divergenze. Ma sarà questo il tema principale di questo episodio di Italiano ON-Air? Oppure parliamo proprio delle espressioni legate al clima e alla meteorologia?

Ascolta la puntata per scoprirlo!



The expression "parliamo del tempo" (let's talk about the weather) usually indicates a neutral, sometimes superficial, topic which usually does not create divisive alignments. Will this be the main theme of this episode of Italiano ON-Air? Or are we talking about expressions related to climate and meteorology?

Listen to the episode to find out!



