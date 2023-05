Come nelle favole - Episodio 6 (stagione 4)

Ci sono molti modi di dire legati a favole e storie per bambini. Ne parliamo in questa puntata focalizzandoci con la favola italiana più famosa al mondo: Pinocchio! Sapevate che Pinocchio è uno dei libri italiani più tradotti al mondo? Vanta oltre 35 milioni di copie vendute e la traduzione in ben 220 lingue!

There are many idioms related to fairy tales and children's stories. In this episode of Italiano ON-Air, we talk about it, focusing on the world's most famous Italian fairy tale: Pinocchio! Did you know that Pinocchio is one of the most translated Italian books in the world? It boasts over 35 million copies sold and translation into 220 languages! If you have any curiosity about this or other episodes, write to the email address podcast@scuolaleonardo.com



