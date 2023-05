Mangia, prega, ama - Episodio 1 (stagione 4)

Come saprete la parte "mangia" del famoso best-seller "Mangia prega ama" (Eat Pray Love) di Elizabeth Gilbert si svolge a Roma. Quello che probabilmente non sapete è che la scrittrice, nel suo soggiorno, ha studiato italiano presso la Scuola Leonardo da Vinci di Roma. Oggi vi raccontiamo l'esperienza che ha vissuto tramite le pagine del suo libro e leggiamo la splendida dichiarazione d'amore che fa per la lingua italiana.

E naturalmente impariamo altre parole come copione, ruolo e excursus!



As you probably know, the "eat" part of Elizabeth Gilbert's famous best-seller "Eat Pray Love" takes place in Rome. What you probably don't know is that the writer, during her stay in Rome, studied Italian at the Scuola Leonardo da Vinci Rome. In this episode, we tell you about the experience she lived, through the pages of her book and we read the splendid declaration of love she makes for the Italian language.

And, of course, we learn other words like copione, ruolo, and excursus!



