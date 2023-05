Anglicismi - Episodio 6 (stagione 2)

Transcript

Alessio

Buongiorno a tutti ascoltatori di Italiano ON-Air, il podcast della Scuola Leonardo da Vinci sulla lingua italiana e buongiorno a te, Veronica

Veronica

Buongiorno Alessio e bentrovati! Come stai?

Alessio

Insomma… Sono un po’ stressato ultimamente perché questa settimana ho una deadline per la consegna di un progetto e questo weekend non ho fatto altro che lavorare. Avrei proprio bisogno di un break!

Veronica

Ah, per me è tutto chiarissimo, ma non ti sembra di avere esagerato un po’ con tutte queste parole inglesi?! Siamo pur sempre in un podcast per lo studio dell’italiano!

Alessio

Sì, hai perfettamente ragione. È che ci sono così tanti anglicismi di uso corrente che ormai non ci faccio neanche più attenzione. Allora, ripeto la frase precedente: ultimamente sono un po’ stressato perché questa settimana ho una scadenza per la consegna di un progetto e questo fine settimana non ho fatto altro che lavorare. Avrei proprio bisogno di una pausa!

Così va meglio?

Veronica

Molto meglio! Senti quanto è bella la nostra lingua, senza nulla togliere all’inglese.

Alessio

Dai allora ti propongo un gioco: ti dirò un paio di frasi che contengono parole provenienti dall’inglese e tu dovrai trovare la forma italiana corrispondente, ci stai?

Veronica

Non mi tiro mai indietro a una sfida! E invitiamo i nostri ascoltatori a giocare con noi: prima di dare la mia risposta aspetterò 5 secondi; se avete bisogno di più tempo, potete premere sul tasto pausa e poi riprendere l’ascolto quando sarete pronti.

Alessio

Benissimo, allora iniziamo! La prima frase è: ho comprato un nuovo smartphone, con un display grandissimo, così possiamo chattare e scattarci tutti i selfie che vogliamo!

....

Veronica

Ahah, ok, vediamo se questa frase può funzionare: ho comprato un nuovo cellulare, con uno schermo grandissimo, così possiamo chiacchierare e scattarci tutti gli autoscatti che vogliamo!

Devo ammettere però che ‘autoscatto’ suona davvero strano, mi ricorda molto le vecchie macchine fotografiche. Con i nuovi cellulari, quando decidiamo di fare una fotografia a noi stessi, diciamo soltanto ‘selfie’…

Alessio

Cambia il mondo e cambiano le parole. Altro esempio, questa volta più difficile: questa mattina ho avuto un briefing con il mio team-leader per parlare delle performance dell’azienda e pianificare futuri business. Qui abbiamo ben quattro parole: briefing, team-leader, performance, business. Prego, tocca a te Veronica!

....



Veronica

Sono pronta: questa mattina ho avuto una riunione con il mio capo per parlare delle prestazioni dell’azienda e pianificare futuri affari.

Alessio

Super, sfida superata!

Veronica

Bene, allora possiamo vedere alcune parole e espressioni, tutte italiane, che abbiamo utilizzato.

Alessio

Sì e partirei proprio da ‘anglicismo’. Oggi abbiamo trattato di anglicismi, cioè di quelle parole che arrivano dalla lingua inglese e che usiamo comunemente anche in italiano. Di solito, gli ambiti dove troviamo più anglicismi sono quelli legati al mondo dell’economia, delle aziende e della tecnologia.

Veronica

Alessio prima mi ha chiesto: “facciamo un gioco, ci stai?”. Questo “ci stai?” ha il significato di “vuoi partecipare?” o “sei d’accordo?”.

Alessio

E infine ho usato con Veronica l’espressione “tocca a te!”, cioè “adesso è il tuo turno!”.

Veronica

Bene, siamo arrivati anche oggi alla fine, vi ricordiamo che alla pagina podcast.scuolaleonardo.com potete trovare il link con il transcript della puntata.

Alessio

Beh, comunque anche tu Veronica non scherzi con l’inglese: link, transcript, podcast…

Veronica

Hai ragione, ma oggigiorno non possiamo proprio fare a meno dell’inglese…

Alessio

Grazie a tutti i nostri ascoltatori e alla prossima puntata!

Veronica

Ciao a tutti!