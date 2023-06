Auto italiane - Episodio 8 (stagione 4)

Sapevate che la Lamborghini produceva trattori prima di dedicarsi alle auto di lusso? E il significato del verbo "azzeccare". In questa puntata dedicata al mondo delle auto italiane, scoprirete qualche curiosità e imparerete il significato di alcune parole come, appunto, azzeccare, vettura o trattore.



----------- ENGLISH ------------



Did you know that Lamborghini made tractors before turning to luxury cars? And what does "azzeccare" means? In this episode dedicated to the world of Italian cars, you will discover some curiosities and you will learn the meaning of some words such as, of course, "azzeccare", "vettura" or "trattore".



