Patrimoni dell'umanità in Italia - Episodio 11

Transcript

Veronica

Ciao! Bentornati per una nuova puntata di “Italiano on air”, il podcast della Scuola Leonardo da Vinci, dove potrete imparare e fare pratica con la lingua italiana. Io sono Veronica.

Alessio

E io sono Alessio, buongiorno! Come stai Veronica?

Veronica

Non potrei stare meglio, sono appena tornata da una breve vacanza in Toscana

Alessio

Wow, che regione incredibile la Toscana, e dove sei stata precisamente?

Veronica

A San Gimignano, una cittadina dell’entroterra toscano, in provincia di Siena, la conosci?

Alessio

Certo, un paesino medievale bellissimo, lo sai che è anche Patrimonio Mondiale dell’Umanità?

Veronica

Si, certo! Stavo leggendo ieri un articolo che parlava proprio dei Patrimoni dell’Umanità. Lo sapevi che l’Italia è la prima nazione al mondo per numero di siti Unesco?

Alessio

Si, la pizza è compresa tra questi vero?

Veronica

ahahah, tu scherzi, ma anche la pizza napoletana dal 2017 è entrata a far parte dei beni immateriali dell'UNESCO. E se si parla di cibo, direi che possiamo vincere a mani basse

Alessio

E quali sono i criteri per attribuire questo riconoscimento a un luogo o un’opera specifica?

Veronica

Ho letto che si tratta di beni culturali, (per esempio “l’Ultima cena di Leonardo da Vinci” a Milano), naturali (come le colline del prosecco di Valdobbiadene o la costiera Amalfitana) o ibridi, ad esempio il centro storico di Urbino o l’intera città di Venezia.

Alessio

Ah, il prosecco, vedi che dopo la pizza anche il vino c’entra!

Veronica

Ahahahah certo, in Italia il cibo e il vino c’entrano sempre!

Alessio

E quali sono gli altri paesi sul podio insieme all’Italia?

Veronica

Allora, vediamo se mi ricordo bene… L’Italia è al primo posto con 58 siti, la Cina al secondo e la Spagna al terzo.

Alessio

Allora possiamo organizzare un viaggio alla scoperta di tutti questi luoghi per le prossime vacanze, prima in Italia però, perchè non credo di averli visti tutti!

Veronica

Sono assolutamente d’accordo, inizia a preparare lo zaino e prenditi un lungo periodo di ferie dal lavoro però, perché avremo bisogno di molto tempo per scoprirli tutti! E dovremmo partire dalla Lombardia, la regione italiana che ha il maggior numero di siti Unesco, sono ben 11!

Alessio

Ah vedi, una regione spesso sottovalutata, a parte i famosissimi laghi di Como e di Garda e la città di Milano, con le sue settimane della moda e del design, l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci e i grattacieli di Porta Nuova.

Veronica:

Allora è deciso, si parte dalla Lombardia, alla scoperta delle bellezze d’Italia!

Bene, vediamo alcune parole che abbiamo utilizzato oggi. La prima è l’espressione "non potrei stare meglio", che significa che sto benissimo, sono felice e soddisfatta.

Alessio

La seconda parola è “’entroterra”: l’entroterra di un paese o di una regione è la parte che si trova all’interno, lontano dalla costa. In Toscana, per esempio, Viareggio è una città sulla costa, Siena nell’entroterra.

Veronica

La terza espressione è “vincere a mani basse”, che significa arrivare primi in una competizione con un grande distacco rispetto al secondo classificato, vincere con un grande vantaggio rispetto a tutti gli altri partecipanti.

Alessio

Infine abbiamo visto il verbo “entrarci”. Dire che qualcosa “c’entra” o “non c’entra” significa che è attinente al contesto, a quello di cui stiamo parlando, oppure no. Per esempio, se stiamo parlando di pizza e Veronica mi fa una domanda sul sushi, io posso rispondere “il sushi non c’entra adesso”, nel senso che non è attinente all’argomento della nostra conversazione.

Veronica

E anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro episodio. Ricordiamo a tutti gli amici che ci seguono che sul sito podcast.scuolaleonardo.com potete trovare i testi con le trascrizioni delle puntate.

Ci diamo appuntamento alla prossima puntata di “Italiano on air”, il podcast della lingua italiana della Scuola Leonardo da Vinci.

Alessio

Grazie a tutti e a presto!