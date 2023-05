Green Standard school - Episodio 11 (stagione 3)

Che cos'è la certificazione "Green Standard School"? Oggi la nostra ospite è Gessica, della Scuola Leonardo da Vinci di Milano. La sede milanese della Scuola Leonardo è una delle 24 scuole in tutto il mondo che hanno ottenuto questa importate certificazione di scuola "green", per l'attenzione posta alla riduzione degli sprechi e per le molte azioni intraprese per la protezione dell'ambiente. Ascoltate il nuovo episodio di Italiano ON-Air per imparare nuovi vocaboli e termini legati all'ecologia e scoprire alcune pratiche da poter replicare.



Per informazioni: https://www.leonardo-milan.com/it/scuola-leonardo-da-vinci-certificata-green-standard-school



Segui il nostro podcast sulla lingua italiana "Italiano ON-Air" su: https://podcast.scuolaleonardo.com (dove trovi anche la trascrizione dell'episodio)

oppure sulle principali piattaforme di podcast:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



Per informazioni sui corsi della Scuola Leonardo da Vinci: www.scuolaleonardo.com



----------- ENGLISH ------------



What is the "Green Standard School" certification? Today our guest is Gessica, from the Scuola Leonardo da Vinci Milan. The Milan branch of Scuola Leonardo da Vinci is one of the 24 schools worldwide, that have obtained this important "green" school certification. They have paid big attention to reducing waste and organized many actions to protect the environment. Listen to the new episode of Italiano ON-Air to learn new vocabulary and terms related to ecology and discover some of our best practices you can replicate.



More information: https://www.leonardo-milan.com/green-standard-school-certified



Follow our podcast on the Italian language "Italiano ON-Air" by Scuola Leonardo da Vinci: https://podcast.scuolaleonardo.com (where you can find the transcript of the episode) or on the leading podcast platforms:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



For information on the Scuola Leonardo da Vinci courses: www.scuolaleonardo.com