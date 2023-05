Il Chiodo - Episodio 2 (stagione 3)

Quanti modi di dire esistono in lingua italiana che hanno per protagonista il piccolo bastoncino di metallo che si usa per appendere i quadri e per molto altro? Tantissimi!!! Oggi ne vediamo alcuni con Katia e Alessio, fra cui "roba da chiodi", "chiodo schiaccia chiodo", "non battere un chiodo" e altri modi di dire adatti a chi, come noi, ha il chiodo fisso della lingua italiana!



----------- ENGLISH ------------



The nail

In this episode, we discover that many idioms in Italian have the nail as the protagonist, that small metal stick that is used to hang pictures, and much more.

Today we discover some of them with Katia and Alessio, including "roba da chiodi" (literally: nail stuff... this is crazy/insane!), "chiodo schiaccia chiodo" (nail crushes nail... one pain drives out another), "appendere la bici al chiodo" (hang up one's gloves), and other idioms suitable for those who, like us, have a "chiodo fisso" (an obsession) with the Italian language!



