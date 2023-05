Italiano ON-Air

🇮🇹 Il podcast italiano sulla lingua italiana della Scuola Leonardo da Vinci. Insieme ai nostri insegnanti di italiano abbiamo pensato ad un format sulla lingua italiana, per imparare vocaboli, espressioni, modi di dire e per praticare l'ascolto e la pronuncia. Su Italiano ON Air potrai sentire un dialogo su un argomento di attualità o di cultura, e qualche volta saranno protagonisti anche i nostri studenti! Seguici!



🇬🇧 The Italian podcast on the Italian language by Scuola Leonardo da Vinci. Together with our teachers, we have thought of a format for the Italian language, to learn words, expressions, and idioms and to practice listening and pronunciation. On "Italiano ON-Air" you can hear dialogue on a topical or cultural topic, and sometimes our students will be protagonists too!