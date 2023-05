Che cosa significa dare i numeri? - Episodio 2

Scopritelo con questa nuova puntata del nostro podcast "Italiano ON-Air"! I nostri simpatici Katia e Alessio vi guideranno nella comprensione di un modo di dire molto utilizzato in Italia.



Italiano On Air è il podcast della Scuola Leonardo da Vinci, una scuola di italiano per stranieri che ha sede a Firenze, Milano, Roma, Torino e Viareggio! Ogni settimana potrete ascoltare un nuovo dialogo, con nuovi approfondimenti e imparare espressioni, vocaboli e modi di dire



Seguici su Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music o su https://podcast.scuolaleonardo.com



What does it mean "dare i numeri" in Italian?Find out with this new episode of our "Italiano On-Air" podcast! Katia and Alessio will guide you in understanding a saying that is widely used in Italy.



Italiano ON-Air is the podcast of the Scuola Leonardo da Vinci, a school of Italian for foreigners located in Florence, Milan, Rome, Turin and Viareggio! Every week you can listen to a new dialogue, with new insights and learn expressions, vocabulary and idioms.



Follow us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts and Amazon Music or on https://podcast.scuolaleonardo.com