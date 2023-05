Dal Sestriere a Montalbano - Episodio 6 (stagione 3)

Una puntata da nord a sud. Cosa c'entra la località sciistica del Piemonte con il Commissario Montalbano, protagonista della saga dello scrittore Andrea Camilleri, e di una serie tv molto amata?

Scopritelo con questo nuovo episodio di Italiano ON-Air!



Segui il nostro podcast sulla lingua italiana "Italiano ON-Air" su: https://podcast.scuolaleonardo.com (dove trovi anche la trascrizione dell'episodio)

oppure sulle principali piattaforme di podcast:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



Per informazioni sui corsi della Scuola Leonardo da Vinci: www.scuolaleonardo.com



----------- ENGLISH ------------



An episode from north to south Italy. What does the Piedmont ski resort have to do with Inspector Montalbano? Find out with this episode of Italiano On-Air, where we will talk about the protagonist of the saga of the writer Andrea Camilleri, and a much-loved TV series.



Follow our podcast on the Italian language "Italiano ON-Air" by Scuola Leonardo da Vinci: https://podcast.scuolaleonardo.com (where you can find the transcript of the episode) or on the leading podcast platforms:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



For information on the Scuola Leonardo da Vinci courses: www.scuolaleonardo.com