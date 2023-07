Mare o montagna? - Episodio 12 (stagione 4)

Finale di stagione a più voci! Abbiamo chiesto allo staff della Scuola Leonardo da Vinci: preferite le vacanze al mare o in montagna? Sentite le loro risposte!

Multi-voiced season finale! We asked the Scuola Leonardo da Vinci staff if they prefer the sea or the mountains to go on holiday. Listen to their answers!

E voi? Cosa preferite? Il mare o la montagna? La meta delle vostre vacanze sarà in Italia? Fatecelo sapere scrivendo a podcast@scuolaleonardo.com oppure lasciateci un messaggio vocale attraverso il nostro sito!



Italiano ON-Air vi dà appuntamento a settembre, a partire dal 20 settembre andrà in onda la stagione 5 del vostro podcast per imparare l'italiano!



Segui il nostro podcast sulla lingua italiana "Italiano ON-Air" su: https://podcast.scuolaleonardo.com (dove trovi anche la trascrizione dell'episodio)

oppure sulle principali piattaforme di podcast:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



Per informazioni sui corsi della Scuola Leonardo da Vinci: www.scuolaleonardo.com



----------- ENGLISH ------------



And what about you? Do you prefer the sea or the mountain? Will your holiday destination be in Italy? Let us know by writing to podcast@scuolaleonardo.com or leaving a voice message through our website!



Italiano ON-Air gives you an appointment in September! Starting on September 20th, season 5 of your podcast to Learn Italian will be aired!



Follow our podcast on the Italian language "Italiano ON-Air" by Scuola Leonardo da Vinci: https://podcast.scuolaleonardo.com (where you can find the transcript of the episode) or on the leading podcast platforms:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



For information on the Scuola Leonardo da Vinci courses: www.scuolaleonardo.com