Il Salone del Libro - Episodio 5 (stagione 4)

Che cos'è un "seguito", di un film o di un libro? Cosa vuol dire raccontare una storia a grandi linee? E chi si occupa della pubblicazione e della distribuzione di un libro? Scopriamolo insieme in questa puntata dedicata alla manifestazione più importante nel mondo dei libri in Italia: il Salone del libro di Torino!



Segui il nostro podcast sulla lingua italiana "Italiano ON-Air" su: https://podcast.scuolaleonardo.com (dove trovi anche la trascrizione dell'episodio)

oppure sulle principali piattaforme di podcast:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



Per informazioni sui corsi della Scuola Leonardo da Vinci: www.scuolaleonardo.com



----------- ENGLISH ------------



What is a "seguito" to a film or a book? What does it mean to tell a story "a grandi linee"? And who deals with the publication and distribution of a book? Let's find out together in this episode dedicated to the most important event in the Italian publishing world: the Turin "Salone del libro" book fair!



Follow our podcast on the Italian language "Italiano ON-Air" by Scuola Leonardo da Vinci: https://podcast.scuolaleonardo.com (where you can find the transcript of the episode) or on the leading podcast platforms:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



For information on the Scuola Leonardo da Vinci courses: www.scuolaleonardo.com