Bella Ciao - Episodio 2 (stagione 4)

Il 25 aprile in Italia si festeggia il "Giorno della Liberazione" dal nazifascismo. La canzone simbolo di questa festa è "Bella Ciao". È famosa in tutto il mondo e viene cantata come simbolo di resistenza e libertà, esattamente i valori del 25 aprile.



Katia e Alessio ci raccontano che la sua origini è ancora oggi un mistero. E naturalmente impariamo nuovi vocaboli italiani come "simbolo", "monito" e l'aggettivo "planetario".



Segui il nostro podcast sulla lingua italiana "Italiano ON-Air" su: https://podcast.scuolaleonardo.com (dove trovi anche la trascrizione dell'episodio)

oppure sulle principali piattaforme di podcast:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



Per informazioni sui corsi della Scuola Leonardo da Vinci: www.scuolaleonardo.com



----------- ENGLISH ------------



On April 25th, in Italy, we celebrate the "Day of Liberation" from Nazi fascism. The symbolic song of this festivity is "Bella Ciao". The song is famous all over the world; everywhere it's a symbol of resistance and freedom, which are the values of April 25th.



Katia and Alessio tell us that its origins are still a mystery today. And they will teach us new Italian words like "simbolo", "monito" and the adjective "planetario".



Follow our podcast on the Italian language "Italiano ON-Air" by Scuola Leonardo da Vinci: https://podcast.scuolaleonardo.com (where you can find the transcript of the episode) or on the leading podcast platforms:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



For information on the Scuola Leonardo da Vinci courses: www.scuolaleonardo.com