L'Italia in numeri - Episodio 10 (stagione 4)

Gioca con Italiano ON-Air! Ti proponiamo un quiz sull'Italia, con domande sulla geografia, sulla politica e sui costumi, con particolare riferimento ai numeri! Quanto conosci l'Italia? Play with Italian ON-Air! This episode is a quiz game about Italy, with questions on geography, politics, and customs, with particular reference to numbers! How well do you know Italy?

Transcript

Katia

Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Italiano ON-Air, il podcast della Scuola Leonardo da Vinci sulla lingua italiana. Io sono Katia.



Alessio

E io sono Alessio.



Katia

Allora Alessio, sapevo che avevi in mente qualcosa per la puntata di oggi, ma poi non mi hai detto più nulla…



Alessio

Sì, oggi pensavo a una puntata speciale. Ti ricordi la puntata sull’espressione ‘dare i numeri’?



Katia

Sì certo! Ne abbiamo parlato nella prima stagione, consiglio a tutti i nostri amici che non l’hanno ancora sentita di andarla a recuperare… Ma, quindi, che cosa c’entra?



Alessio

Ecco pensavo di fare un piccolo gioco con i nostri ascoltatori: ho preparato una lista di sette domande su alcuni numeri e dati che riguardano l’Italia. Che ne pensi?



Katia

Fantastico! Allora, facciamo così: io e te leggeremo le domande e, tra una domanda e l’altra, lasceremo 5 secondi di tempo a tutti voi che ci ascoltate per provare a rispondere.



Alessio

Perfetto, ci siamo. Ecco la lista delle domande. Inizi tu, Katia?



Katia

Ok! Allora vediamo un po'... Ecco, la domanda numero uno. Con la domanda numero uno parliamo di geografia. Qual è il fiume italiano più lungo? A. L’Adige, B. il Po, C. il Tevere.



Alessio

La risposta corretta è B. il Po. Con i suoi 652km, il Po è il fiume italiano più lungo, nasce sulle Alpi vicino a Torino, attraversa tutta la Pianura Padana e sfocia nel Mare Adriatico.

Altra domanda di geografia, numero 2: qual è il monte più alto in Italia? A. il Monte Bianco, b. il Monte Rosa, c. il Monte Blu?



Katia

La risposta giusta è A. il Monte Bianco. Alto 4.808 metri si trova in Valle d’Aosta, al confine con la Francia.

Queste erano domande di riscaldamento. Attenzione perché adesso il livello di difficoltà aumenta. Parliamo di città e questa è una domanda che sento spesso fare dagli studenti. Quale tra queste città è la più popolosa (ci riferiamo solo al comune): A. Milano, B. Roma, C. Napoli?



Alessio

La risposta esatta è B. Roma, con 2,7 milioni di abitanti. Seguono Milano (1,8 milioni) e Napoli (900 mila).

Sempre parlando di città, ecco un’altra curiosità che devo ammettere mi ha sorpreso. Quale città accoglie ogni anno il maggior numero di turisti? A. Roma, B. Firenze, C. Venezia?



Katia

La risposta corretta è C. Venezia. Le leggo in ordine crescente: al terzo posto c’è la mia Firenze, con 20 milioni di turisti ogni anno; seconda Roma, con 25 milioni e, in prima posizione, Venezia con ben 28 milioni di turisti. Questo dato è incredibile, pensate che il comune di Venezia ha una popolazione di solo 250 mila abitanti!

Continuiamo, la domanda numero 5 riguarda una delle tradizioni più tipicamente italiane, il caffè. Quante tazzine di caffè si consumano in Italia ogni giorno? A. 300 mila, B. 14 milioni, C. 70 milioni?



Alessio

La risposta giusta è C. 70 milioni, se pensiamo che la popolazione italiana è di circa 60 milioni, compresi i bambini, sono più di una tazzina a testa al giorno! Quindi con i miei tre caffè quotidiani alzo un po' la media…

E passiamo adesso allo sport. Tra Olimpiadi Estive e Olimpiadi Invernali, quante edizioni ha ospitato l’Italia? A. 2 edizioni, B. 3 edizioni, C. 4 edizioni?



Katia

La risposta corretta è B. 3 edizioni: una estiva (Roma 1960) e due invernali (Cortina 1956 e Torino 2006). A queste se ne aggiungerà presto un’altra, con le Olimpiadi invernali che si terranno a Milano e Cortina nel 2026.

Settima e ultima domanda, concludiamo con la politica. Dal 1948 ad oggi quanti governi ha avuto l’Italia? A. 28, B. 65, C. 97.



Alessio

La risposta esatta è B. 65. Dal 1948 sono passati 75 anni, quindi parliamo di circa un governo nuovo ogni anno ...è un dato davvero eloquente…

Bene, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Quante risposte avete indovinato?



Katia

Fatecelo sapere con un messaggio sui social oppure al nostro sito https://podcast.scuolaleonardo.com/. Potete anche scriverci un'email a podcast@scuolaleonardo.com.

Grazie per aver giocato insieme a noi oggi, vi aspettiamo alla prossima puntata.



Alessio

Un saluto a tutti e a presto!