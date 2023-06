Il Toscano - Episodio 9 (stagione 4)

Ringraziamo Eda, un'ascoltatrice ed ex studentessa della Scuola Leonardo da Vinci di Firenze, che ci ha dato lo spunto per questa divertente puntata su uno degli accenti italiani tra i più famosi: il toscano!

Katia e Alessio ci parleranno di 5 caratteristiche tipiche di questo accento.



Per lasciarci un messaggio vocale basta andare sul nostro sito: podcast.scuolaleonardo.com e cliccare sull'icona del microfono (in basso a destra).



Se volete cimentarvi con il brano finale (di difficile comprensione anche per un toscano) potete trovare il video con le trascrizioni (+ spiegazioni) qui:

https://www.youtube.com/watch?v=EHMMAQi3drk



----------- ENGLISH ------------



Eda is a listener and Scuola Leonardo da Vinci in Florence former student. She left us a voicemail that inspired us for this fun episode on one of the most famous Italian accents: Tuscan!

Katia and Alessio will tell us about five typical characteristics of this accent. To leave us a voice message, please go to our website: podcast.scuolaleonardo.com and click on the microphone icon (bottom right).



The final song is hard to understand, even for a Tuscan. You can find the video with the transcript (+ explanations) here:

https://www.youtube.com/watch?v=EHMMAQi3drk



Follow our podcast on the Italian language "Italiano ON-Air" by Scuola Leonardo da Vinci on:

https://podcast.scuolaleonardo.com (where you can find the transcript of the episode) or on the leading podcast platforms:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast