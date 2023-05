Il Natale in Italia - Episodio speciale

Transcript

Katia

Buongiorno e bentornati a tutti gli ascoltatori di Italiano On-Air, il podcast della Scuola Leonardo da Vinci sulla lingua italiana. Ciao Alessio, come stai?

Alessio

Ciao Katia, sto benissimo! Adoro questo periodo dell’anno: le città piene di decorazioni, la prima neve in città, lo shopping per i regali… Il Natale è nell’aria!!

Katia

A proposito di Natale: abbiamo pensato di concludere il nostro primo anno di podcast con una puntata speciale. Saprete tutti che, in Italia, Natale è la festa più importante dell’anno, ma cosa fanno gli italiani in questi giorni? Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto una piccola indagine tra tutti gli insegnanti che collaborano con noi al podcast. Ascoltiamo i loro programmi poi, Alessio, voglio sentire chiaramente anche i tuoi!

Alessio

Sono tutt’orecchi!

Veronica

Ciao a tutte e tutti, io sono Veronica e quest’anno, come ogni anno, trascorrerò le vacanze con la famiglia di mia mamma che abita in Calabria, nel Sud Italia. È una grande famiglia italiana, una tipica tradizionale del Sud Italia e sono molto felice di passare le feste con loro, mi diverto sempre moltissimo. E una tradizione tipica del Natale calabrese è festeggiare il 24 di dicembre, la viglia di Natale, e mangiare solo pesce, soprattutto il baccalà. Mia nonna e mia zia cucinano molto bene. Buone feste a tutti e tutte voi!



Wolfango

Ciao a tutti, sono Wolfango. Vi ricordate di me? Abbiamo parlato di sport!

Allora io per Natale cosa farò.... come da tradizione cenone il 24 con la famiglia, il 25 di aprono i regali la mattina presto perché i bambini sono impazienti di vedere cosa ha portato Babbo Natale e poi.... relax davanti a un bel film natalizio! E voi?

Sara

Ciao sono Sara e quest’anno festeggerò il Natale a Milano, con i miei genitori e mangerò sicuramente il classico dolce milanese, che è il panettone. Buone feste a tutti!



Raimondo

Ciao, sono Raimondo dalla scuola di Firenze. Sono qui per condividere con voi i miei programmi per Natale. Vi dico che farò un pranzo di Natale in famiglia, ovviamente, lo faremo a casa mia perché ho un caminetto, quindi lo accenderò perché dà quest'aria magica, natalizia e mi piace molto. Che cosa si mangia in Toscana? Io preparerò i fegatini di pollo, farò una grigliata, come dolce sono immancabili i cantuccini con il vinsanto e poi per terminare a casa mia, solitamente, beviamo dalla coppa dell'amicizia, che è praticamente un oggetto d'artigianato valdostano in cui viene messo il caffè e si condivide con le persone importanti, con le personi a cui vogliamo bene. Condividiamo questa bevanda per stare bene insieme, quindi può essere anche di buon auspicio. Dopodiché ovviamente faremo una passeggita per il centro di Firenze per vedere le luci e passare una bella serata natalizia. Ecco questo è il mio programma.

Katia

Torniamo a noi, tu, Alessio, come passerai queste festività?

Alessio

Per me Natale ha un solo significato: famiglia. Pensa che il 24 dicembre è anche il compleanno di mio fratello, quindi a casa mia è festa doppia! La cena della viglia di Natale, di solito la trascorro insieme ai miei familiari più stretti (non siamo mai più di sei persone) con un menù rigorosamente a base di pesce. Ma i festeggiamenti non si concludono qui: nella mia città, Modena, è tradizione trovarsi a mezzanotte nella piazza principale del centro con gli amici, per bere un bicchiere di prosecco e scambiarsi gli auguri. La mattina del 25 dicembre invece è dedicata allo scambio dei regali, prima di un altro pranzo abbondante, in cui il piatto principale sono sicuramente i tortellini in brodo.

Katia

Ma quindi non vai in chiesa per la Messa di Natale?

Alessio

Al contrario di quello che si crede all’estero, non tutti gli italiani frequentano regolarmente la chiesa. Anche io rientro tra queste persone e, in generale, tutta la mia famiglia non è mai stata molto religiosa… E tu, Katia, che cosa farai?

Katia

Io spero proprio di andare a sciare! Come sai amo la montagna, in estate ma anche in inverno! Ancora non abbiamo prenotato niente ma spero di riuscire a fare qualche giorno in compagnia di cioccolate calde, ciaspole (che sono le racchette da mettere ai piedi per camminare sulla neve), i tipici bombardini del Trentino e compagnia bella….

Alessio

Allora ti auguro buone vacanze e buone feste!

Katia

Auguri a te e a tutti i nostri ascoltatori! Ci sentiamo il prossimo anno per una nuova stagione di lingua italiana,

Alessio

Ciao e Buon Natale a tutti voi!