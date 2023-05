Sanremo - Episodio 4 (stagione 3)

Non poteva mancare una puntata dedicata a Sanremo, nella settimana del festival della canzone italiana! Abbiamo chiesto allo staff della Scuola Leonardo da Vinci qual'è la loro canzone di Sanremo del cuore e ne approfittiamo per imparare nuove parole come "edizione", capire perché si chiamano "trasmissioni" televisive e che cosa significa "mostro della musica".



Segui il nostro podcast sulla lingua italiana "Italiano ON-Air" su: https://podcast.scuolaleonardo.com (dove trovi anche la trascrizione dell'episodio)

oppure sulle principali piattaforme di podcast:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



Per informazioni sui corsi della Scuola Leonardo da Vinci: www.scuolaleonardo.com



----------- ENGLISH ------------



An episode dedicated to Sanremo could not be missing! The Italian song festival takes place this week. We asked the Scuola Leonardo da Vinci staff about their Sanremo heart song. Discover their answers by listening to this episode and learn new words such as "edizioni", "trasmissioni televisive" and what "mostro della musica" means.



Follow our podcast on the Italian language "Italiano ON-Air" by Scuola Leonardo da Vinci: https://podcast.scuolaleonardo.com (where you can find the transcript of the episode) or on the leading podcast platforms:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



For information on the Scuola Leonardo da Vinci courses: www.scuolaleonardo.com