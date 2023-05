Matrimoni - Episodio 3 (stagione 2)

Transcript

Katia

Ciao! Bentornati per una nuova puntata di “Italiano ON Air”, il podcast della Scuola Leonardo da Vinci, dove potrete imparare ed esercitarvi con la lingua italiana. Io sono Katia.

Alessio

E io sono Alessio, buongiorno a tutti!

Katia

Beh, oggi non è proprio un ‘buon giorno’, guarda qui che tempo, sono due giorni che non smette di piovere! Se ripenso al sole e al mare di quest’estate… A proposito, c’è una domanda che ti volevo chiedere da un po’: come sono andate le tue vacanze?

Alessio

Oh, una meraviglia! Ho rivisto la mia famiglia e un po’ di amici, ho viaggiato e, soprattutto, mi sono rilassato. Ah, ho anche partecipato a un matrimonio di un amico, in un luogo fantastico: a Cortina, sulle Dolomiti!

Katia

Wow! Sai che quest’anno, dopo averlo posticipato un paio di volte a causa della pandemia, anche mia cugina si è finalmente sposata! E io non potevo certo mancare, ero la sua testimone di nozze!

Alessio

E come è stato? Tutto è andato secondo il programma?

Katia

Sì, lei era bellissima con il suo abito da sposa bianco… Sua mamma, non appena l’ha vista entrare in chiesa, ha iniziato a piangere a dirotto! Devo ammettere che, anche io, al momento dello scambio delle fedi e delle promesse ho versato qualche lacrima. Tutto davvero perfetto, a parte il tempo: è piovuto quasi tutto il giorno…

Alessio

Beh, sai come si dice in questi casi: “Sposa bagnata, sposa fortunata!!”. Comunque, veniamo alle cose più importanti, come avete mangiato?

Katia

Pensi sempre al cibo, tu! Devo dire che la scelta del ristorante è stata proprio azzeccata: un agriturismo sulle colline toscane da cui si aveva una bellissima vista. Poi il menù prevedeva tre antipasti, due primi e due secondi, tutto a base di prodotti tipici locali. Dopo il pranzo, che è durato quasi 4 ore, abbiamo ballato e cantato fino a sera. È stata una giornata davvero indimenticabile.

E il matrimonio a cui hai partecipato tu invece com’è andato?

Alessio

Anche per me è andato benissimo, poi il mio amico è un vero romantico: pensa che la sera prima del matrimonio è andato sotto casa della sua futura sposa per cantarle una serenata!

Katia

Ma dai!! Un uomo di altri tempi!

Alessio

Sì, sicuramente più di me! Al momento del lancio del bouquet, la mia ragazza è riuscita a prenderlo al volo. Quando io ho visto questa scena, non ci ho pensato un secondo: sono scappato subito di corsa!!

Katia

Sei terribile! Vediamo le parole di oggi che è meglio, va’…

Alessio

Esatto, meglio cambiare argomento! Allora abbiamo parlato prima de ‘le nozze’: nozze è un altro modo per dire ‘ matrimonio’. Per esempio parliamo di viaggio di nozze (o luna di miele) per indicare il viaggio dei due nuovi sposi. Oppure potete sentire ‘la lista nozze’: è l’elenco fatto dai futuri sposi qualche mese prima del matrimonio che contiene i regali che la coppia vorrebbe ricevere.

Katia

La seconda parola è ‘fedi’: le fedi sono gli anelli degli sposi. Qui il collegamento con la parola ‘fedeltà’ è ben chiaro.

Alessio

Vediamo infine la ‘serenata’. La serenata è una vera e propria dichiarazione di amore che un uomo fa di sera o di notte sotto le finestre della casa della sua innamorata, cantando alcune canzoni insieme a un accompagnamento musicale.

Bene, siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra puntata: ricordiamo come sempre che potete trovare le trascrizioni dei dialoghi su podcast.scuolaleonardo.com (cliccando su “transcript”). Grazie mille Katia!

Katia

Grazie a te e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, ci sentiamo presto per una nuova puntata di “Italiano ON Air”, il podcast della Scuola Leonardo da Vinci.

Ah, ma allora qual è la data delle tue nozze?

Alessio

No, non ci penso nemmeno!!