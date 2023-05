La giornata internazionale della donna - Episodio 8 (stagione 3)

Oggi è un giorno importante, si celebra la giornata internazionale della donna e, in Italia, abbiamo la tradizione di regalare delle mimose. Ma perché questa tradizione? E poi è appropriato chiamarla festa? Scopriamo di più su questo importante giorno e anche cosa significa appropriato 😀



Today is an important day: International Women's Day! In Italy, on the 8th of March, we usually give mimosas to Women. But why this tradition? And then, is it correct to wish for Women's day? Is it "appropriato"? Let's find out more about this important day and also, what "appropriato" means 😀



