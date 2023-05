Il Galateo - Episodio 9

Come comportarsi quando abbiamo degli ospiti importanti? Ce lo dice il Galateo! Un insieme di regole e consigli su cosa fare e cosa non fare, soprattutto a tavola!

Ascolta l'episodio e impara con Alessio e Katia le regole "non scritte" da rispettare in situazioni formali.



The Galateo (The etiquette)



In Italy it's the Galateo that determines the correct etiquette when we have important guests! A set of rules and advice on what to do and what not to do, especially good table manners!

Listen to the episode and learn with Alessio and Katia the "unwritten" rules that must be respected in formal situations.



