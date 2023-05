Da dove vengono i blue jeans? - Episodio 3

Alessio

Ciao! Bentornati per una nuova puntata di “Italiano on Air”, il podcast della Scuola Leonardo da Vinci, dove potrete imparare ed esercitarvi con la lingua italiana. Io sono Alessio

Katia

Io sono Katia, buongiorno

Alessio

Ho letto una cosa molto interessante che riguarda i pantaloni più famosi al mondo, ovvero i blue jeans! Katia tu indossi i jeans?

Katia

Si, assolutamente! Non potrei farne a meno, sono troppo comodi!

Alessio

E sai da dove provengono….

Katia

Beh certo! Oggi si direbbe dagli Stati Uniti d’America, ma qualche anno fa, ai tempi dei miei nonni, si sarebbe detto genericamente “Dall’America”

Alessio

È vero, un tempo con “America” si intendeva prevalentemente gli Stati Uniti, oggi siamo più precisi. Beh comunque hai ragione in parte!

Katia

Uhm, forse vengono dal Canada?

Alessio

No Katia, in realtà l’origine, soprattutto del nome, è italiana!

Katia

Sul serio?

Alessio

Si, per essere precisi dalla città di Genova e un po’ anche da Torino

Katia

Questa storia me la devi proprio raccontare!

Alessio

La zona di Genova, nel Medioevo, era famosa per la produzione tessile con materie prime locali (lana, seta, lino, cotone) oppure importate dal Piemonte, come il fustagno.

Katia

Perdonami Alessio ma non conosco il fustagno, che cos’è?

Alessio

Il fustagno è un tessuto molto resistente. Un tempo era una stoffa pregiata, che potevano permettersi solo i nobili, poi piano piano, con la diffusione del cotone, è stato accantonato e utilizzato prevalentemente per gli abiti da lavoro.

Katia

Ok, ancora devo capire cosa c’entra il fustagno con i jeans

Alessio

Aspetta che ci arrivo. Nella città di Chieri, in provincia di Torino, si produceva un tipo fustagno di colore blu che veniva esportato attraverso il porto di Genova. Questo speciale tessuto blu, particolarmente resistente, era usato per confezionare i sacchi delle vele e per coprire le merci nel porto. Era usanza dell'epoca nominare i tessuti con il nome del luogo di produzione o di provenienza: pare che sia nato così il termine inglese blue jeans, dal francese Bleu de Gênes (ovvero il blu di Genova) che indicava appunto il nome del tessuto genovese.

Katia

Incredibile, non l’avrei mai detto!

Alessio

Aspetta che non è finita. Concorrente diretta di Chieri nella produzione del fustagno era la città francese di Nîmes con cui pare che, sempre a Genova, venissero realizzati i genovesi, cioè dei pratici e resistenti calzoni da lavoro indossati dai marinai e cuciti appunto con la tela di Nîmes: dal francese de Nîmes sembrerebbe derivare il nome denim, cioè il tessuto di cui sono fatti i jeans.

Katia

Fantastico, ma dove hai scoperto tutte queste cose?

Alessio

Sul nostro blog! Ah, sai che addirittura si dice che Giuseppe Garibaldi, eroe dell’unificazione di Italia, durante lo sbarco dei 1.000 indossasse un paio di “Genovesi”?

Katia

Oggi mi hai davvero sorpresa! Peccato sia arrivata l’ora di salutarci, ma prima un po’ di vocabolario:

Alessio

Indossare è un verbo che si usa per abiti e indumenti

Katia

Quando una cosa è accantonata significa che è lasciata da una parte, abbandonata. Ma accantonare significa anche “mettere da parte” ad esempio una somma di denaro.

Alessio

Infine “usanza” significa “tradizione”, viene spesso usato “usanza dell’epoca” per dire una tradizione che si usava in un determinato periodo storico e che ora non si usa più. Grazie Katia, grazie a tutti per aver ascoltato “Italiano on Air”

Katia

A presto! Alla prossima puntata!

Ciao!