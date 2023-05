Con il vento in poppa - Episodio 6

In questa puntata di Italiano ON-Air Silvia e Roberto giocano con le espressioni nautiche e marinare entrate a far parte del linguaggio quotidiano.

Perciò tutti sintonizzati per il nuovo episodio che va.... In onda!



Segui il nostro podcast sulla lingua italiana "Italiano ON-Air" su: https://podcast.scuolaleonardo.com

oppure sulle principali piattaforme di podcast:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



Per informazioni sulla Scuola Leonardo da Vinci: www.scuolaleonardo.com



With the wind in your sails



In this episode of Italiano ON-Air Silvia and Roberto play with nautical and sailor expressions that have become part of everyday language.

So stay all tune in for the new episode "in onda" (literally "in onda" means on air, but Onda is also "wave" in Italian)



Follow our podcast on the Italian language "Italiano ON-Air" by Scuola Leonardo da Vinci: https://podcast.scuolaleonardo.com

or on the main podcast platforms:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast