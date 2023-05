A Torino per l'Eurovision Song Contest 2022 - Episodio 1

Benvenuti alla prima puntata di Italiano On Air, il podcast sulla lingua italiana della Scuola Leonardo da Vinci!



Questa settimana parliamo di un evento molto importante per la città di Torino e per tutto il mondo musicale: l'Eurovision Song Contest 2022. Volete saperne di più? Ascoltate il primo episodio di Italiano On Air e seguiteci su podcast.scuolaleonardo.com per rimanere aggiornati.



La Scuola Leonardo da Vinci è una scuola di italiano per stranieri che ha sede a Firenze, Milano, Roma, Torino e Viareggio! Il podcast è pensato per tutti i nostri studenti, per chiunque ami la lingua italiana e per chi vuole imparare l'Italiano.



Ogni settimana potrete ascoltare un nuovo dialogo, con nuovi approfondimenti e imparare espressioni, vocaboli e modi di dire. Le nostre puntate da pochi minuti sono l'ideale per rimanere aggiornati con la lingua italiana!