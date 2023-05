Slow Food - Episodio 3 (stagione 3)

Slow Food non è solo il contrario di Fast Food, è una grande associazione che nasce in Italia per arrivare in tutto il mondo e diffondere la cultura del cibo buono, prodotto nel rispetto dell'ambiente e del lavoro. Parliamo di Slow Food con Katia e Alessio, ma scopriamo anche cosa vuole dire "abbuffarsi", che cos'è un "presidio" e perché non bisogna fidarsi del "cibo spazzatura".



Segui il nostro podcast sulla lingua italiana "Italiano ON-Air" su: https://podcast.scuolaleonardo.com (dove trovi anche la trascrizione dell'episodio)

oppure sulle principali piattaforme di podcast:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



Per informazioni sui corsi della Scuola Leonardo da Vinci: www.scuolaleonardo.com



----------- ENGLISH ------------



Slow Food is not just the opposite of Fast Food, it is a big association that was born in Italy and now it's all over the world. The purpose of Slow Food is to spread the culture of good food, produced with respect for the environment and for work. Let's talk about Slow Food with Katia and Alessio and let's find out what "abbuffarsi" means, what a "presidio" is, and why we should avoid the "cibo spazzatura".



Follow our podcast on the Italian language "Italiano ON-Air" by Scuola Leonardo da Vinci: https://podcast.scuolaleonardo.com (where you can find the transcript of the episode) or on the leading podcast platforms:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



For information on the Scuola Leonardo da Vinci courses: www.scuolaleonardo.com