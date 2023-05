Scaramanzia - Episodio 3 (stagione 4)

Transcript

Katia

Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Italiano ON-Air, il podcast sulla lingua italiana della Scuola Leonardo da Vinci.

Alessio

Buongiorno Katia, come stai?

Katia

Sono in forma, grazie. E tu?

Alessio

Per adesso tutto bene…

Katia

Cosa significa ‘per adesso’. Ti aspetti brutte notizie?

Alessio

Mmm, potrebbe succedere di tutto oggi. Nelle ultime 24 ore c’è stata una serie di avvenimenti che non possono essere normali coincidenze…

Katia

Non fare il misterioso, racconta!

Alessio

Tutto è iniziato ieri pomeriggio, mentre tornavo a casa da scuola in bici. Ero quasi arrivato nella mia via quando, all’improvviso è sbucato da un cancello un gatto nerissimo che, prima mi ha guardato per un secondo, poi mi ha attraversato di corsa la strada… Ho anche rischiato di investirlo…

Katia

Ma povero!!

Alessio

Eh lo so, odio quando succede: quando vedo un gatto sul lato della strada non so mai se tornare indietro oppure proseguire…

Katia

Guarda che intendevo dire ‘povero gatto’, non ‘povero Alessio’…

Alessio

Ah, dici così perché non sai cosa è successo dopo!

Katia

Dai, sentiamo…

Alessio

Ieri sera, quando sono finalmente rientrato a casa, mi sono messo a cucinare, una semplice insalata, sai ero stanco e non avevo voglia di piatti elaborati. A un certo punto mi è arrivata una chiamata così, quando mi sono girato per rispondere, ho colpito la bottiglia d’olio che si è rovesciata per terra e ha fatto cadere pure il sale!

Katia

Ma non sapevo che fossi così scaramantico! Non mi dire che stamattina hai rotto anche uno specchio!

Alessio

No, no, molto peggio!!

Katia

Cosa c’è di più sfortunato di rompere uno specchio? Sei passato sotto una scala? Qualcuno ha aperto un ombrello in casa? Hai appoggiato il cappello sul letto?

Alessio

Magari… Stamattina ho visto nella mia buca delle lettere la bolletta della luce e quella del gas. Ho davvero una paura tremenda ad aprirle!

Katia

Ahahah, sì, in questo periodo in effetti è la peggiore maledizione possibile. Allora tocchiamo ferro e vediamo alcune parole che abbiamo utilizzato oggi.

Alessio

Prima ho detto che ho quasi investito un gatto con la mia bici. Il verbo investire ha molti significati, ma quando è riferito alla strada significa colpire violentemente con un veicolo una persona (o in questo caso un animale).

Katia

Rovesciare significa invece mettere sottosopra. Se rovescio un contenitore, come il sale o l’olio, allora faccio anche uscire il suo contenuto.

Alessio

Come si intuisce da questo dialogo, io sono una persona scaramantica. La scaramanzia è l’insieme di gesti, rituali o oggetti che, si crede, servano a portare fortuna e allontanare la sfortuna.

Katia

Che cosa è considerato sfortunato nel vostro Paese? Potete scriverlo nei commenti ai link della puntata che trovate sui social.

Noi per oggi ci salutiamo e ci diamo come sempre appuntamento alla prossima settimana con Italiano ON-Air.

Alessio

Grazie e a presto!!