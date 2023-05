L'italiano a gesti - Episodio 7 (stagione 2)

Transcript

Alessio

Questa è una nuova puntata di Italiano on Air! Buongiorno!

Veronica

Bentrovate e bentrovati!

Alessio

Come stai oggi Veronica?

Veronica

Oggi sto davvero bene, grazie! E tu?

Alessio

Alla grande, sono in gran forma!

Veronica

Cosa ti è successo, se posso chiedertelo.

Alessio

Hehe se solo tu potessi immaginare!

Veronica

Ma dai!! Comunque stavo riflettendo che è un vero peccato che i nostri amici non possano vederti gesticolare.

Alessio

Hai ragione. È come se il gesto, il movimento delle mani, non sostituisse la parola, bensì la arricchisse.

Veronica

È fondamentale. Fa parte dell'identità italiana e il gesticolare aiuta a dare la giusta sfumatura alla frase. Se fra i nostri ascoltatori c’è qualcuno che è interessato a padroneggiare “il gesto”, questo significa che ha voglia di essere integrato nella nostra realtà…

Alessio

…perché questo significherebbe conoscere a fondo gli usi e costumi italiani.

Veronica

Quale pensi che sia il gesto italiano più celebre nel mondo?

Alessio

Senza ombra di dubbio la mano “a pigna” dove le punte delle dita sono unite verso l’alto e la mano si muove in su e in giù.

Veronica

Ah si, questo gesto viene usato per scherzare sull’italiano, e a volte viene utilizzato fuori contesto dagli stranieri mentre dicono ad alta voce “mozzarella” o “pizza”. Sarà per la teatralità degli italiani?

Alessio

Sai Veronica, qualche anno fa ho letto un articolo di una nota azienda di viaggi che indica gli italiani come i campioni indiscussi del gesto. Se parliamo con una persona straniera, capita spesso di accompagnare le nostre parole con il movimento delle braccia e delle mani.

Veronica

Beh inconsapevolmente per abitudine. Bisogna ricordarsi però che non siamo gli unici ad usarli e quindi è possibile che vengano a crearsi situazioni imbarazzanti. Tuttavia è una delle caratteristiche che ci contraddistingue dal resto del mondo.

Alessio

Per caso, sai qual è l’origine del nostro “gesticolare”?

Veronica

Alcune ricerche indicano come origine la colonizzazione dell’Italia Meridionale da parte dei greci. Nelle città della Magna Grecia le persone hanno iniziato a gesticolare per farsi capire. Secondo altre teorie, invece, gli italiani usano i gesti per riuscire comunicare a causa delle molte invasioni straniere avvenute dal XV secolo in poi.

Alessio

Sentendo questa tua spiegazione mi viene in mente un modo di dire che è “stare con le mani in mano”.Ora che abbiamo capito che non possiamo fare a meno dei gesti, dire a un italiano che se ne sta “con le mani in mano” è come privarlo di uno dei suoi tratti distintivi.

Veronica

Infatti l’espressione si può dire ad una persona che non sta lavorando mentre tutti gli altri sì. Per fare un esempio: Non stare lì con le mani in mano, vieni ad aiutarmi!

Alessio

Colgo subito l’attimo per non starmene con le mani in mano e propongo di vedere i vocaboli di oggi. Conosciamo tutti la parola famoso, parlando insieme abbiamo usato i due sinonimi noto e celebre.

Veronica

Una parola che mi piace molto è Magna, deriva dal latino e significa grande. È stata usata per nominare la Magna Grecia che ha avuto origine a partire dall’Ottavo secolo a.C., quando i Greci, appunto, si espandono e arrivano in Italia, interessando le regioni Puglia, Basilicata,Calabria, Campania e Sicilia.

Questa zona d’Italia ha posto le basi per il commercio greco, grazie alle ottime materie prime trovate in questa terra.



Alessio

E quindi grazie a questa grande ricchezza dell’Italia meridionale.

A me piace il termine sfumatura. Nel linguaggio artistico indica il passaggio graduale da un colore a un altro. Nel nostro caso ha un valore espressivo del linguaggio parlato, dove la voce è insieme ad altri elementi, come il gesto, che dà una nuova intonazione.



Veronica

Infine abbiamo parlato del gesto più conosciuto, e l’abbiamo descritto usando la parola pigna. La “pigna” è quella struttura legnosa tipica di alcune piante, come le conifere.

Alessio

Siamo giunti alla fine. Vorrei solo ricordare, per chi non lo sapesse, che potete trovare le trascrizioni delle puntate su podcast.scuolaleonardo.com, cliccando su “transcript”.



Veronica

Grazie davvero a tutti voi per averci ascoltati e vi aspettiamo la prossima settimana con una nuova puntata!