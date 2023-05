L'Italia non gioca ai mondiali??? - Episodio 9 (stagione 2)

Che cosa??? L'Italia non gioca ai mondiali??? Ma stiamo scherzando??? Purtroppo no! Ascolta il dialogo fra Katia e Alessio e stupisciti con noi! Imparerai vocaboli ed espressioni come "rimanere basito", cosa è un'eccezione e cosa vuol dire quando una cosa piace "parecchio"!



----------- ENGLISH ------------



What??? Italy didn't qualify for the Football World Cup??? Is this a joke??? Unfortunately not! Listen to the dialogue between Katia and Alessio and feel our astonishment! You will learn vocabulary and expressions such as "rimanere basito", what an "eccezione" is and what it means when you like something "parecchio"!



