La zuppa inglese - Episodio 5 (stagione 2)

[English below]

Oggi vi raccontiamo una curiosità della cucina e della lingua italiana.... un piatto che ha un nome davvero strano, perché si chiama "zuppa", ma si tratta un dolce, e "inglese", ma non è affatto una ricetta britannica.... scoprite di più ascoltando questa puntata di Italiano ON-Air con Katia e Alessio.



Nella puntata parliamo anche di lotta contro lo spreco alimentare, ecco quindi un link per provare anche voi a fare la zuppa inglese (un modo per riciclare dei biscotti avanzati).



Ricetta della zuppa inglese:

https://www.misya.info/ricetta/zuppa-inglese.htm



Qui trovate un video con la storia della zuppa inglese, raccontata da Chiara Poggi, direttrice della Scuola Leonardo da Vinci, che è stata anche ospite dei nostri microfoni:

https://www.facebook.com/scuolaleonardoflorence/posts/10158958819224002

https://www.instagram.com/tv/CJL3xTVqFrO/



----------- ENGLISH ------------



Today we tell you a curiosity about Italian cuisine and the Italian language.. a dish that has a bizarre name, as it is called "Zuppa" (soup) despite being a cake and "English" despite the fact that the recipe is not British... find out more by listening to this episode of Italiano ON-Air with Katia and Alessio.



In the episode we also talk about the fight against food waste, so here is a link to try making trifle (a way to recycle leftover biscuits).



"Zuppa Inglese" recipe:

https://www.misya.info/ricetta/zuppa- inglese.htm



Here you will find a video with the story of the Zuppa Inglese, told by Chiara Poggi, director of the Scuola Leonardo da Vinci, who was also a guest on our microphones:

https://www.facebook.com/scuolaleonardoflorence/posts/10158958819224002

https://www.instagram.com/tv/CJL3xTVqFrO/



