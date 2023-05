La Costituzione italiana - Episodio 12 (stagione 2)

L'Italia ha una Costituzione molto importante, scritta dopo la seconda guerra mondiale e dopo venti anni di terribile dittatura. I padri costituenti rappresentavano le diverse voci che erano riuscite ad opporsi al fascismo e cercarono di incentrare la carta costituente sui diritti fondamentali dell'uomo. In questo dialogo, Katia e Alessio, accennano qualche articolo e ci fanno imparare qualche nuova parola italiana.



E voi, avete un articolo che vi piace molto della vostra Costituzione? Segnalatecelo tramite i canali Facebook e Instagram della Scuola Leonardo da Vinci!



Segui il nostro podcast sulla lingua italiana "Italiano ON-Air" su: https://podcast.scuolaleonardo.com

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



Per informazioni sulla Scuola Leonardo da Vinci: www.scuolaleonardo.com



Italy has a very important Constitution, written after the Second World War and after twenty years of terrible dictatorship. The founding fathers represented the different voices that had opposed fascism and tried to focus the constituent charter on fundamental human rights. In this dialogue, Katia and Alessio mention some articles and make us learn some new Italian words.



Do you have a favorite article from the Constitution of your country?Tell us on the Scuola Leonardo da Vinci Facebook and Instagram channels!



Follow our podcast on the Italian language "Italiano ON-Air" by Scuola Leonardo da Vinci: https://podcast.scuolaleonardo.com

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast