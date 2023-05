Introducing "Italiano ON-Air" 🎙️🇮🇹, the podcast on the Italian language - Scopri "Italiano ON-Air", il podcast sulla lingua Italiana

Introducing "Italiano ON-Air" ๐ŸŽ™๏ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น, the podcast on the Italian language - Scopri "Italiano ON-Air", il podcast sulla lingua Italiana

๐ŸŽ™๏ธ ๐Ÿ“ป ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Are you ready to be tuned on Italian language? Discover the brand new #podcast โ€œItaliano ON-Airโ€ ๐ŸŽ™๏ธ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น by Scuola Leonardo da Vinci!



The best way to practice listening and pronunciation and learn vocabulary, expressions or idioms of the Italian language! Every week a new episode of about 4/5 minutes, with a dialogue on current events, culture, curiosities and much more.

โžก๏ธ What are you waiting for? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music or visit our website: https://podcast.scuolaleonardo.com ๐Ÿ“ป



๐ŸŽ™๏ธ ๐Ÿ“ป ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Sei pronto per essere sintonizzato sulla lingua italiana? Scopri il nuovissimo podcast โ€œItaliano ON-Airโ€ della Scuola Leonardo da Vinci!



Il modo migliore per esercitarsi nell'ascolto e nella pronuncia e imparare il vocabolario, le espressioni o i modi di dire della lingua italiana! Ogni settimana una nuova puntata di 4/5 minuti circa, con un dialogo su attualitร , cultura, curiositร e molto altro.



โžก๏ธ Cosa aspetti? Seguici su Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music o su https://podcast.scuolaleonardo.com



