Fine estate - Episodio 1 (stagione 2)

Transcript

Katia

Ciao! Bentornati all’ascolto di “Italiano on Air”, il podcast della Scuola Leonardo da Vinci sulla lingua italiana.

Alessio

Questa è la prima puntata della seconda stagione e per tutti i nuovi ascoltatori ricordiamo che nelle nostre puntate scoprirete vocaboli, espressioni e modi di dire della lingua italiana

Katia

E potete anche leggere le trascrizioni dei dialoghi su podcast.scuolaleonardo.com (cliccando su “transcript”). Cominciamo col presentarci: io sono Katia.

Alessio

E io sono Alessio. Bentrovata Katia, bentrovati ai nostri ascoltatori!

Katia

Ciao Alessio, mancano due giorni alla fine dell’estate

Alessio

È vero, quest’anno l’equinozio di autunno, che segna la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, sarà il 23 settembre.

Katia

Io ho sempre un po’ di nostalgia quando finisce l’estate: gli ombrelloni in spiaggia che si chiudono, le giornate che si accorciano, i ragazzi tristi perché ricomincia la scuola….

Alessio

Davvero? Io invece amo settembre, quando siamo riposati e abbiamo accumulato abbastanza energie per ricominciare l’anno

Katia

Già… ma non ti manca l’ombrellone, la spiaggia, i bagni in mare? A me mancano le passeggiate in montagna, i tramonti alle 9 di sera, i tuffi in mare o nei laghi!

Alessio

No guarda Katia, io sono uno che guarda sempre al futuro, non guardo mai indietro

Katia

Mi sembra una buona attitudine, sai che ti dico? Voglio provarci anche io e guardare all’autunno con tutto un altro sguardo!

Alessio

Ma si, poi anche l’autunno è pieno di cose fantastiche!!! Gli alberi che si tingono di tutti i colori: giallo, rosso, marrone

Katia

Le castagne da far arrosto oppure bollite!

Alessio

Le sagre con i funghi porcini. Forse i nostri ascoltatori non sanno cosa sono le sagre, vogliamo spiegarglielo?

Katia

Si, sono delle feste popolari dove viene celebrato un avvenimento, ad esempio un raccolto oppure un prodotto tipico, come il miele o un formaggio della zona.

Alessio

E in autunno si celebra il raccolto dei frutti autunnali come l’uva, i funghi porcini, le castagne o il tartufo

Katia

Mmm mi hai fatto venire una gran voglia di autunno!

Alessio

Mi fa piacere, guardiamo insieme le parole che abbiamo utilizzato oggi, cominciamo da “bentrovato” che è una forma di saluto che si usa quando siamo contenti di rivedere una persona.

Katia

La nostalgia è un sentimento malinconico, che si prova quando si rimpiange una persona, un luogo oppure un momento del passato…. Come me con l’estate!

Alessio

Abbiamo detto che a settembre le giornate si accorciano, è l’espressione che usiamo in Italia per dire che le ore di sole diminuiscono nei mesi invernali.

Katia

Infine l’attitudine è la predisposizione verso un’attività, si usa spesso per indicare i nostri talenti o le nostre inclinazioni. Ad esempio avere attitudine per lo studio significa essere molto portati per lo studio. Le attitudini vengono anche richieste nel curriculum!

Alessio

Giusto, bene siamo giunti alla fine di questa prima puntata della seconda stagione, vi salutiamo e vi diamo appuntamento per la prossima settimana con Italiano ON-Air

Katia

Alla prossima settimana, ciao!