Ferragosto - Episodio 12 (finale di stagione)

È vero che gli italiano fanno le ferie sempre ad agosto? E da dove deriva la parola "Ferragosto"? Ascolta l'ultima puntata della prima stagione di "Italiano ON-Air" con Chiara e Raimondo.

Con questa puntata ti salutiamo e ti auguriamo buone vacanze! Ci risentiamo a settembre per la seconda stagione di "Italiano ON-Air", rimani sintonizzato!



Segui il nostro podcast sulla lingua italiana "Italiano ON-Air" su: https://podcast.scuolaleonardo.com

oppure sulle principali piattaforme di podcast:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



Per informazioni sulla Scuola Leonardo da Vinci: www.scuolaleonardo.com





Is it true that Italians always take their holidays in August? And where does the word "Ferragosto" come from? Listen to the latest episode of the 1st season of "Italiano ON-Air". Chiara and Raimondo will tell you about the Italian holidays.

The second season of "Italiano ON-Air" will start in September, stay tuned!



Follow our podcast on the Italian language "Italiano ON-Air" by Scuola Leonardo da Vinci: https://podcast.scuolaleonardo.com

or on the main podcast platforms:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



More information on Scuola Leonardo da Vinci: www.scuolaleonardo.com