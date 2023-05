Colori - Episodio 7 (stagione 3)

Transcript

Katia

Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Italiano ON-Air, il podcast della Scuola Leonardo da Vinci sulla lingua italiana. Un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono e anche a te, Alessio.

Alessio

Buongiorno Katia, come stai?

Katia

Tutto bene, grazie! Tu invece?

Alessio

Bene bene… Senti, avrei bisogno di un consiglio, come dire, femminile…

Katia

Sentiamo…

Alessio

Allora... questo fine settimana sarà il compleanno della mia ragazza e sono un po’ indeciso sul regalo. Per prima cosa pensavo di regalarle i biglietti di un concerto che vuole assolutamente vedere e poi pensavo a un mazzo di fiori.

Katia

Mi sembra un’ottima idea!

Alessio

Oh, bene bene! Non voglio fare qualcosa di troppo banale, per cui avevo pensato di regalarle un bel mazzo di rose gialle, che ne pensi?

Katia

Noo, assolutamente no!!

Alessio

Oddio, perché?!

Katia

Ma come?! Non sai che le rose gialle significano ‘gelosia’?

Alessio

No, non lo sapevo… Io per i colori sono davvero negato. Potresti aiutarmi a fare un breve ripasso del loro significato?

Katia

Mmm, va bene… Allora vediamo. Iniziamo con qualcosa di facile. Rosso.

Alessio

Ferrari?!

Katia

E dai! Non fare così! Il rosso è simbolo dell’amore e della passione. Oltre che della Ferrari… Continuiamo, va’. Il giallo?

Alessio

Mi hai detto prima gelosia…

Katia

Se parliamo di fiori sì, però in generale il giallo è il colore della luce. Senza dimenticare i libri e i film ‘gialli’ ovvero quelle storie di polizia e investigazione.

Alessio

Te ne dico uno io. Il nero: questo sicuramente è legato al lutto e alla morte.

Katia

Corretto, per questo ai funerali è sempre bene vestirsi di nero. Al contrario del bianco che invece rappresenta la pace e la purezza. Poi cosa abbiamo ancora, vediamo… Ah, il verde?

Alessio

Facile, la speranza!

Katia

Il blu?

Alessio

Provo a indovinare… La tranquillità?

Katia

Bene!! Vedo che stai facendo progressi!

Alessio

E il viola?

Katia

Questo colore è considerato sfortunato dagli artisti, come attori e cantanti… Quindi se mai vorrai iniziare una carriera come attore, non indossare mai niente di viola!

Alessio

Non lo dimenticherò, grazie!

Katia

Bene, e dopo aver visto il significato dei colori, guardiamo adesso quello di alcune parole che abbiamo usato oggi.

Alessio

Iniziamo con la parola ‘mazzo’, con cui si indicano degli oggetti raggruppati simili tra loro. Le espressioni più frequenti sono: mazzo di fiori, mazzo di carte (quelle da gioco) e mazzo di chiavi.

Katia

Abbiamo poi l’aggettivo ‘banale’, che significa ordinario, non speciale.

Alessio

E infine ho detto di essere negato per i colori. Quando una persona è negata per qualcosa, significa che non è minimamente abile a fare quella cosa. Ad esempio, io sono negato per la matematica, quindi sono terribile con i numeri.

Katia

Bene, anche la puntata di oggi è terminata, ci diamo appuntamento alla prossima settimana con Italiano ON-Air.

Alessio

Ciao a tutti, non mancate!!