Carnevale - Episodio 5 (stagione 3)

Martedì grasso si avvicina e allora in questa puntata parliamo di Carnevale! Come mai si chiama Carnevale? Chi ha inventato i coriandoli? Quali sono i dolci tipici di carnevale? Scopri queste e altre curiosità sul carnevale con Katia e Alessio!



Segui il nostro podcast sulla lingua italiana "Italiano ON-Air" su: https://podcast.scuolaleonardo.com (dove trovi anche la trascrizione dell'episodio)

oppure sulle principali piattaforme di podcast:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



Per informazioni sui corsi della Scuola Leonardo da Vinci: www.scuolaleonardo.com



----------- ENGLISH ------------



We are in the carnival season, and Martedì Grasso (Shrove Tuesday) is coming. In this episode, Katia and Alessio will tell you why it's called "Carnevale", who invented the Coriandoli (Confetti), and other curiosities about the carnival!



Follow our podcast on the Italian language "Italiano ON-Air" by Scuola Leonardo da Vinci: https://podcast.scuolaleonardo.com (where you can find the transcript of the episode) or on the leading podcast platforms:

Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Google Podcast



For information on the Scuola Leonardo da Vinci courses: www.scuolaleonardo.com