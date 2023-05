Black Friday - il venerdì nero - Episodio 10 (stagione 2)

Transcript

Katia

Buongiorno e bentrovati a una nuova puntata di Italiano ON-Air, il podcast della Scuola Leonardo da Vinci sulla lingua italiana. Ciao Alessio, come stai?

Alessio

Ciao Katia, tutto a posto, grazie! E tu?

Katia

Anche io, mi sto preparando per venerdì!!

Alessio

Perché? Cosa fai di bello? Vai a fare una passeggiata in montagna?

Katia

No, molto meglio!!

Alessio

Mmm, so che adori passeggiare, quindi che cosa ci può essere di meglio? Una cena con gli amici? Una giornata alle terme?

Katia

No, no, ancora meglio!! Che giorno è venerdì?

Alessio

Beh, se non ricordo male il 25 novembre. Dovrebbe dirmi qualcosa questa data?

Katia

Ma certo!! È il Black Friday!!

Alessio

No, non mi dire che anche tu sei una patita dello shopping!!

Katia

Normalmente no, ma quando è stagione di saldi cerco di approfittarne! Pensa che lo scorso anno sono riuscita a comprare una fotocamera con uno sconto del 50%. Ho risparmiato più di 200€! E tu, non comprerai nulla?

Alessio

No, guarda, al momento sono al verde e non ho in programma grandi acquisti. Poi, sai, non mi piace molto fare acquisti online, preferisco andare nei negozi e vedere bene quello che compro. Ho già avuto brutte esperienze con gli acquisti su internet…

Katia

Ma dai?! E che cosa ti è successo?

Alessio

Qualche mese fa ho comprato un paio di cuffie che volevo poi utilizzare anche per la registrazione dei nostri podcast. Prima ho controllato le recensioni e sembravano tutte buone. Quando però mi sono arrivate a casa ho scoperto che erano terribili! E l’azienda da cui le ho comprate si è rifiutata di restituirmi i soldi! Un disastro, guarda….

Katia

Va be’ dai, non devi farti scoraggiare da una sola esperienza negativa. Io faccio acquisti online da tanto tempo e, non solo non ho mai avuto problemi, ma ho risparmiato anche un sacco di soldi!

Alessio

Sarà, ma forse per questo io sono una persona ancora un po’ all’antica… Comunque mi dirai quali super offerte troverai!

Katia

Assolutamente! Tra l’altro informiamo i nostri ascoltatori che anche la Scuola Leonardo ha un’offerta imperdibile per il Black Friday, vi mettiamo il link nella descrizione della puntata!

Alessio

Vediamo alcune parole ed espressioni che abbiamo usato oggi. Prima ho accusato Katia di essere una ‘patita’ dello shopping: se siete ‘patiti’ per qualcosa significa che siete dei grandi appassionati di quella cosa e amate tanto, forse troppo, farla.

Katia

Ci sono tante espressioni che uniscono colori e soldi. Ad esempio la puntata di oggi parla del Black Friday (espressione che anche in Italia usiamo solo in inglese), mentre Alessio mi ha detto che ‘è al verde’: ecco, essere al verde significa non avere soldi o, per usare un altro colore, avere il conto in rosso.

Alessio

Infine abbiamo la parola ‘recensione’. Se dobbiamo comprare qualcosa su internet, scegliere un ristorante per la cena o un hotel per le vostre vacanze la prima cosa che spesso facciamo è quella di controllare le recensioni, cioè i giudizi e i commenti lasciati delle altre persone prima di noi.

Katia

Oggi Alessio ci ha parlato del suo acquisto sfortunato che ha fatto online. Prima di salutarci, volevo chiedere a voi che ci seguite, c’è un acquisto che avete fatto di cui vi siete pentiti e che rimpiangete di avere fatto? Potete raccontarci questa esperienza commentando nei link di questa puntata che trovate sui canali Facebook e Instagram della scuola Leonardo.

Alessio

Grazie mille Katia, un caro saluto a tutti voi e a presto!

Katia

Grazie a te Alessio, alla prossima puntata!